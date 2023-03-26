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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف منير عن والدته: أول حد شجعني.. وماتت قبل ما تشوف نجوميتي

شريف منير
شريف منير

حل الفنان شريف منير، ضيفا على الاعلامية منى عبد الوهاب، برنامج "أنا والقناع"، المٌذاع عبر فضائية "سي بي سي".

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شريف منير عن أمنيته الوحيدة: مش عاوز أبقى تقيل على حد

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دفعت تمن مشاكلي .. شريف منير يتأثر علي الهواء بسبب والدته

أمنية شريف منير عند كبره 

 

كشف الفنان شريف منير عن أمنيته الذي يتمناها عند تقدمه في السن وشعوره بالكبر، قائلاً "أنا أهم حاجة عندي اني مبقاش تقيل علي حد لما الدنيا تبوظ بقي وينسي ويحصل مرض الزهايمر".

وأضاف "شريف منير، أن الخسارة أنواع ولا حد يريد أن يستثمر في الخسارة، موضحاً أن هناك نوعا من أنواع الخسارة تكون مكسب في بعض الأحيان، كما يقولون في المثل الشعبي الشائع "الخسارة دي فيها مكسب".

وتابع شريف منير، أن حدث ذات مرة مشادة بينه وبين أحد زملائه في مجال الفن علي مواقع التواصل الإجتماعي وتنازل حتي لا يحدث جدل أكبر وبالفعل في النهاية تم رد اعتباره وتم تقديم آسف له أمام الجميع.

لا أحد يستطيع أن يأخذ مكان والدته 

 

وأضاف "شريف منير" أن لا يوجد شخص في هذه الحياة يستطيع أن يعوض مكان والدته، موضحاً أن والدته كانت تحمل المشاكل فوق أكتافها بسببه ودفعت ثمن الكثير من المشاكل التي قام بها في صغره.

وتابع شريف منير، أن والدته هي أول شخص قام بتشجيعه لدخول مجال الفن في بداية حياته، قائلا "أمي أول حد شجعني اني ادخل مجال الفن .. بس ملحقتش تشوفني وانا ليا إسم كبير في الفن .. بس أبويا شافني في بداية نجوميتي".

قال الفنان شريف منير، إنه من الشخصيات المسالمة جداً ويحب شعور الاحتواء والعطف والحب، مشيراً إلى أنه يحب أن يشعر الأشخاص بالسعادة حتي يشعر بالسعادة داخله.

بحب أبويا وبحترمه جدا 

 

وأضاف شريف منير، أنه كان يحب والده بشكل كبير ويحترمه جدا لأنه من الجيل الذي تربي علي إحترام الكبير واحترام الجار، موضحاً "كنت بعمل حساب كبير لابويا جداً جداً".

وتابع شريف منير، أنه نسخه طبق الأصل من والده ولكنه متطور عنه، قائلا "القسوة اللي بيني وبين ولادي مفيهاش ضرب زي أيام زمان .. وجيل دلوقتي مينفعش يتضرب زي ما جيلنا اتضرب زمان".

واضاف "شريف منير" أنه قاسي جداً علي نفسه ويحاسب نفسه بشكل صعب جداً وزوجته دائما تقوم بنصيحته حتي يسهل كل الأشياء علي نفسه.

وتابع شريف منير أنه كان في السابق يغضب من المنشورات السلبية التي تعرض علي مواقع التواصل الاجتماعي ولكن أصبح الآن يقوم برؤيتها وكل من يحاول أن يغضبه يقوم بعمل بلوك له، مشيراً إلى أن كل من تسول له نفسه ويقوم بالتريقة علي وطنيته وعلي علم مصر يقوم بحذفه مباشرة، معلقاً "اي حد يتريق علي وطنيتي وعلي علم مصر في الزبالة عطول".

شريف منير مواقع التواصل الاجتماعي مرض الزهايمر الفنان شريف منير الإعلامية منى عبد الوهاب فضائية سى بى سى برنامج أنا والقناع

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