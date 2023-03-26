فرج عامر عن مباراة الأهلي والهلال: فرصة ذهبية لبداية عودة الجماهير

أعرب فرج عامر رئيس نادي سموحة عن سعادته بعوده الجماهير في مباراة الأهلي والهلال السوداني .

وكتب فرج من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" استاد القاهرة سيعود ملعب الرعب يوم السبت القادم مساءا عندما يلتقي الاهلي والهلال السوداني ، هذه المباراة فرصة ذهبية لبداية عودة الجماهير بكامل حضورها في جميع المباريات ، أدعو الجماهير الأهلوية باقتناص هذة الفرصة الذهبية بالالتزام بتشجيع الأهلي ".

وأعلنت لجنة المباريات بالنادي الأهلي عن أسعار تذاكر مباراة الهلال السوداني، المحدد لها السبت المقبل باستاد القاهرة، في ختام دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال. وجاءت على النحو التالي:

٥٠ جنيهًا للدرجة الثالثة

٦٠ جنيهًا للدرجة الثانية

٢٠٠ جنيه للدرجة الأولى

٦٠٠ جنيه للمقصورة الأمامية

هذا وسوف يتم طرح التذاكر عبر السيستم الإلكتروني في منتصف الليلة.

جاء ذلك في ضوء المشاورات العديدة التي جرت مع الجهات المعنية خلال الأيام الماضية، وفي مقدمتها الأمن وشركة «تذكرتي» وشركة «ستادات» وأبدت كل هذه الجهات تعاونًا كبيرًا مع النادي وحرصت على تلبية رغبته في النزول بأسعار التذاكر في هذه المباراة المهمة إلى أقصى درجة ممكنة.

ووجه النادي الشكر والتحية إلى كافة الجهات الوطنية التي بذلت جهدًا كبيرًا لمساندة الأهلي في هذا اللقاء المرتقب، والذي يحتاج فيه إلى جماهيره الوفية التي تمثل القاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات، وهي دائمًا ما تضرب المثل في الالتزام والتشجيع المثالي ومساندة لاعبيها طوال الوقت.