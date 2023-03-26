إصابة 4 أشخاص أثناء توزيعهم عصائر على الصائمين بأسوان

تعرض 4 شباب لإصابات نتيجة وقوع حادث إصطدام سيارة مسرعة بهم بمنطقة كيما شرق مدينة أسوان أثناء تطوعهم لتوزيع مشروبات وأطعمة على السائقين ، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقى مرفق إسعاف أسوان بإشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق إخطاراً يفيد بإصابة 4 أشخاص شباب صدمتهم سيارة مسرعة وفر قائدها هارباً ، وتم نقل المصابين لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

حوادث متفرقة

وتبين من التحريات الأولية أن مجموعة من الشباب تطوعوا للنزول فى الشارع وتوزيع العصائر والتمور على الصائمين المارة من السائقين والسيارات على طريق كيما شرق مدينة أسوان ، وأثناء توزيعهم الأطعمة والمشروبات فاجئتهم سيارة مسرعة وصدمت 4 منهم، وفر قائدها هارباً ، وتم نقل الأربعة إلى المستشفى بعد إصابتهم بكسور وكدمات ونزيف ، وجارى تلقى الرعاية الطبية اللازمة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وضبط المتهم فى الواقعة.