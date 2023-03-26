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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 4 أشخاص أثناء توزيعهم عصائر على الصائمين بأسوان

توزيع عصائر على الصائمين
توزيع عصائر على الصائمين

تعرض 4 شباب لإصابات نتيجة وقوع حادث إصطدام سيارة مسرعة بهم بمنطقة كيما شرق مدينة أسوان أثناء تطوعهم لتوزيع مشروبات وأطعمة على السائقين ، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقى مرفق إسعاف أسوان بإشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق إخطاراً يفيد بإصابة 4 أشخاص شباب صدمتهم سيارة مسرعة وفر قائدها هارباً ، وتم نقل المصابين لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

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وتبين من التحريات الأولية أن مجموعة من الشباب تطوعوا للنزول فى الشارع وتوزيع العصائر والتمور على الصائمين المارة من السائقين والسيارات على طريق كيما شرق مدينة أسوان ، وأثناء توزيعهم الأطعمة والمشروبات فاجئتهم سيارة مسرعة وصدمت 4 منهم، وفر قائدها هارباً ، وتم نقل الأربعة إلى المستشفى بعد إصابتهم بكسور وكدمات ونزيف ، وجارى تلقى الرعاية الطبية اللازمة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وضبط المتهم فى الواقعة. 

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