شهود عيان يروون تفاصيل إصابة 4 شباب أثناء توزيعهم العصائر على الصائمين بأسوان

شهدت منطقة كيما بمدينة أسوان واقعة هى الغريبة من نوعها، والتى تمثلت فى إصابة 4 من الشباب نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة مسرعة بهم أثناء قيامهم بتوزيع العصائر من المشروبات، والأطعمة والتمور على المواطنين من المارة والمستقلين للسيارات والمركبات قبل إطلاق مدفع الإفطار وأذان المغرب فى ثالث أيام شهر رمضان المعظم.

وأشار عدد من شهود العيان إلى أنه أثناء قيام مجموعة من الشباب بالتواجد بالشارع بنطاق منطقة كيما، وهم يحملون بين أيديهم الصوانى والسلات المتواجد بها العصائر المختلفة من المشروبات والأطعمة والتمور لتوزيعها على المواطنين من المارة والمستقلين للسيارات والمركبات بالتزامن مع أذان المغرب فى مبادرة منهم للمساهمة والمشاركة فى تقديم هذه الوجبات الخفيفة لهم ليقوم بالإفطار بها بعد يوم من صيام نهار رمضان، وخاصة أن البعض يكون فى عمل، ولا يتوجه لمنزله للإفطار.

توزيع العصائر

وأوضحوا بأنه وسط هذه الأجواء الروحانية ووسط فرحة الشباب والمواطنين بأجواء شهر رمضان المبارك فى مثل هذه اللحظات قبيل أذان المغرب حدث ما لم يتم توقعه، وهو قيام شخص يستقل سيارة، ويقوم بالسير بها بشكل مسرع مما تسبب فى إصطدامه بـ 4 من الشباب المشاركين فى توزيع العصائر والمشروبات والأطعمة، لتتحول أجواء الفرحة إلى حزن على هؤلاء الشباب.

وعلى الفور قام بعض الشباب والمواطنين المتواجدين بنطاق الواقعة بالتواصل مع مرفق الإسعاف حيث تم على الفور إيفاد سيارات الإسعاف، وتشارك الجميع فى نقل الشباب المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية والرعاية الطبية المطلوبة.