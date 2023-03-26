تضامن النواب: الحضور الجماهيري المكثف لملتقيات الفكر الإسلامي نجاح كبير لوزارة الأوقاف

اعتبر المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب الحضور الجماهيري الكبير والمكثف من الأطفال والشباب والأسر المصرية لجميع ملتقيات الفكر الإسلامي بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المعظم بمثابة نجاح كبير لوزارة الأوقاف في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة فيما يتعلق بملفات تجديد الخطاب الديني وتنمية الوعي لدى المواطنين ومواجهة جميع الأفكار التكفيرية والمتطرفة ونشر مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف.

وقال " المير " فى بيان له أصدره اليوم : إن ملتقيات الفكر الإسلامي كانت على مدى عقود طويلة يقتصر تنظيمها بمسجد سيدنا الحسين (رضي الله عنه) وكانت الجماعات التكفيرية والمتطرفة تبث سمومها داخل مختلف المساجد الأخرى على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه بعد عام ٢٠١٣م حققت وزارة الأوقاف نجاحات كبيرة وغير مسبوقة في إحكام سيطرتها الكاملة على بيوت الله (عز وجل).

وأعرب المهندس حسن المير عن سعادته الغامرة بما نفذته مديرية أوقاف شمال سيناء بالتعاون مع منطقة الوعظ بشمال سيناء في مسجد النصر بمدينة العريش عقب صلاة التراويح في تنظيم أروع ملتقى للفكر الإسلامي والذى شهد إقبالا جماهيريًّا كبيرًا من المواطنين مؤكدًا أن إقامة هذا الملتقى في شمال سيناء يؤكد حرص وزارة الأوقاف بقيادة العالم المستنير والكبير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على انتشار ملتقيات الفكر الإسلامي في كل ربوع ومحافظات مصر.

وكان الشيخ محمود مرزوق وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء قد أكد أن الملتقى عقد تحت عنوان «أخلاق الصائمين»، بمشاركة الشيخ حسن صالح المعلاوي مدير الدعوة في منطقة وعظ شمال سيناء.

وأعلن مرزوق عن استمرار لقاءات ملتقى الفكر الإسلامي الرمضاني يوميًّا في شهر رمضان عقب صلاة التراويح بمسجد النصر بالعريش، ويحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ومديرية أوقاف شمال سيناء.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.