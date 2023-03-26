عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تضامن النواب: الحضور الجماهيري المكثف لملتقيات الفكر الإسلامي نجاح كبير لوزارة الأوقاف

المهندس حسن المير
المهندس حسن المير عضو مجلس النواب

اعتبر المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب الحضور الجماهيري الكبير والمكثف من الأطفال والشباب والأسر المصرية لجميع ملتقيات الفكر الإسلامي بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المعظم بمثابة نجاح كبير لوزارة الأوقاف في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة فيما يتعلق بملفات تجديد الخطاب الديني وتنمية الوعي لدى المواطنين ومواجهة جميع الأفكار التكفيرية والمتطرفة ونشر مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف.

 

وقال " المير " فى بيان له أصدره اليوم : إن ملتقيات الفكر الإسلامي كانت على مدى عقود طويلة يقتصر تنظيمها بمسجد سيدنا الحسين (رضي الله عنه) وكانت الجماعات التكفيرية والمتطرفة تبث سمومها داخل مختلف المساجد الأخرى على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه بعد عام ٢٠١٣م حققت وزارة الأوقاف نجاحات كبيرة وغير مسبوقة في إحكام سيطرتها الكاملة على بيوت الله (عز وجل).

 

وأعرب المهندس حسن المير عن سعادته الغامرة بما نفذته مديرية أوقاف شمال سيناء بالتعاون مع منطقة الوعظ بشمال سيناء في مسجد النصر بمدينة العريش عقب صلاة التراويح في تنظيم أروع ملتقى للفكر الإسلامي والذى شهد إقبالا جماهيريًّا كبيرًا من المواطنين مؤكدًا أن إقامة هذا الملتقى في شمال سيناء يؤكد حرص وزارة الأوقاف بقيادة العالم المستنير والكبير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على انتشار ملتقيات الفكر الإسلامي في كل ربوع ومحافظات مصر.

 

وكان الشيخ  محمود مرزوق وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء قد أكد أن الملتقى عقد تحت عنوان «أخلاق الصائمين»، بمشاركة الشيخ  حسن صالح المعلاوي مدير الدعوة في منطقة وعظ شمال سيناء.

 

وأعلن مرزوق عن استمرار لقاءات ملتقى الفكر الإسلامي الرمضاني يوميًّا في شهر رمضان عقب صلاة التراويح بمسجد النصر بالعريش، ويحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ومديرية أوقاف شمال سيناء.

 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وزارة الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف الأفكار التكفيرية ملتقيات الفكر الإسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص شهر إجازة مرة واحدة.. مفاجأة تنتظر الموظفين والطلاب بعد أيام قليلة

640 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة |شاهد

رقم خرافي لتكلفة حفل زفاف حسن شاكوش

فتاة صعيدية: صوري الشخصية سرقت.. والمتهم شجعني على الهرب وإقامة علاقة بغير رضايا

لوني أبيض مش بتاعت تجميل.. تسريب صور ياسمين عز قبل الشهرة

رخصت تاني.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

بعدما أخفته الصين.. اكتشاف الحيوان المتسبب في وباء كورونا

ترشيحاتنا

مباراة الحسم.. المنتخب الأولمبي يواجه زامبيا اليوم في إياب تصفيات أمم إفريقيا

تحرك عاجل من إدارة بايدن بعد وفيات إعصار ميسيسيبي

مفاجأة.. مرتضى منصور يغادر مركز الإصلاح والتأهيل في هذا الموعد

المأذنة المائلة بالجامع العتيق الأشهر والأقدم بالأقصر| اعرف حكايتها

أول تعليق من مدرب المغرب بعد الفوز التاريخي على البرازيل

في ذكرى تأسيس الاتحاد الدولي للعمال العرب|برلماني: مقاربة القضايا النقابية يخدم مصلحة الأمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. هذه العلامات تدل على ارتفاع السكري بعد الإفطار

بعد أن شجّعت بها وجربتها بلوجر شهيرة مرتين|اعرفي سعر الولادة الطبيعية في الماء

يحكي مواقف مُخزية|عامل دليفري لـ أصحاب المطاعم: «بلاش تعاملونا إننا جايين من الشارع»

صور مسربة لأنجلينا جولي مع ملياردير أمريكي.. هل هو حبيبها الجديد؟

فيديو

قلبه وقف ورجع تاني.. بلوجر شهيرة تنهار بسبب تعرض طفلها لحادث كبير|فيديوجراف

كنت أهلاوي وأنا صغير.. أبرز تصريحات أوس أوس في برنامج حبر سري

محكوم عليها في 35 قضية نصب.. القبض على نصابة التجمع المتسولة| فيديوجراف

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ