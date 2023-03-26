فيتوريا يرفض التغييرات في تشكيل منتخب مصر أمام مالاوي

تغادر بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم إلى مالاوى مساء اليوم الأحد على متن طائرة خاصة ، استعداد لمواجهة مالاوي يوم الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل .

​ومن المقرر أن تقام المباراة بين مصر ومالاوي في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل وسيتم إذاعتها بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة .

واستقر روي فيتوريا مدرب منتخب مصر على خوض مباراة مالاوي بنفس تشكيل المباراة الأولى خاصة بعد ظهور الفريق بشكل مميز متحفظا على إجراء تعديلات في التشكيل .

وكان المنتخب الوطنى حقق الفوز على نظيره مالاوى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاول الجمعة على استاد الدفاع الجوى بالجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قائمة اللاعبين النهائية لمعسكر شهر مارس ويتخلله مباراتين أمام مالاوي يومي ٢٤ و ٢٨ مارس الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٤ بكوت ديفوار ،وضمت القائمة ٢٤ لاعبًا وهم :

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد صبحي

محمد هاني

هشام صلاح

محمد حمدي

أحمد فتوح

أحمد حجازي

علي جبر

محمد عبد المنعم

أسامه جلال

طارق حامد

إمام عاشور

محمود حماده

مروان عطيه

حمدي فتحي

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

أحمد عبد القادر

مصطفي محمد

محمود كهربا

أحمد حسن كوكا.