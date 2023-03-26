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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس كيما أسوان يرد على لاعب الفريق: لو ثبتت إصابتك عندنا نحن ملزمون بالعلاج

كمال ذو الفقار رئيس
كمال ذو الفقار رئيس نادي كيما اسوان

أكد كمال ذو الفقار رئيس نادي كيما اسوان استيائه مما أثاره نادر السيد لاعب كيما أسوان عبر صفحات التواصل الإجتماعي واتهامه فريق كيما أسوان بالتقصير.

وأوضح ذو الفقار بأن اللاعب تعاقد بنهاية شهر يناير أثناء تواجد عضو مجلس إدارة كيما أسوان بالقاهرة ولم يخضع للكشف الطبي نظرا لضيق الوقت.

وأضاف  " بعد ذلك حضر إلى أسوان وبعد مرور يومين أكد أنه يعانى من آلام وطلب الذهاب الى القاهرة لتوقيع الكشف عليه وحصل علي مبلغ مالي لذلك".

وأكمل "بعد سفر اللاعب للقاهرة وتوقيع الكشف عليه قام بإبلاغنا  أنه مصاب بقطع في الرباط الصليبي".

واختتم ذو الفقار حديثه بأنه يرفض حديث اللاعب علي صفحات التواصل الإجتماعي وطالبه بالذهاب لأسوان وتوقيع الكشف الطبي عليه وحال تأكيد إصابته بالصليبي في المران سنجري له العملية".

وكان من جانب آخر قد أعلن نادر السيد لاعب فريق كيما أسوان عبر صفحته الشخصية "فيس بوك "أنه أصيب بالصليبي منذ ٤ أشهر في تدريبات الفريق وأن يواجه تجاهل  تام من مجلس إدارة نادي كيما أسوان .

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