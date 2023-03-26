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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الحظ لعب معها .. سيدة تربح 70 مليون جنيه إسترليني من يانصيب

سيدة محظوظة تربح
سيدة محظوظة تربح 70 مليون جنيه إسترليني من يانصيب

تزعم إحدى الأمهات أنها ربحت 70 مليون جنيه إسترليني عبر يانصيب  لكنها لم تخبر عائلتها بذلك حتى الآن.

ووفقاً لصحيفة "ميرور" نشرت ايل بيل مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تشرح فيه قصة فوزها الكبير والخطط التي لديها مقابل هذا المبلغ الضخم من المال، وتشمل شراء منزل خاص بها حتى تتمكن من التوقف عن دفع الإيجار. 

حصل المنشور ، على 55400 مشاهدة ، لكن إيل قالت إنها لم تخبر المقربين منها حتى الآن بفوزها بهذا المبلغ المضخم .

 كما تدعي أن الجزء الأكثر إثارة للدهشة في فوزها هو عدم إمكانية تحويل الأموال إلى حسابها المصرفي العادي. 

وتحاول السيدة المحظوظة العثور على راهن عقاري، لإيجاد منزل أحلامها، بعد فوزها بالمبلغ الطائل، لتتبدل حياتها بالكامل  بطريقة غير متوقعة

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