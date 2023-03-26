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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة الأقاليم.. 5 سيارا الأكثر تداولاً في المنوفية

سيارات هم الأكثر
سيارات هم الأكثر تداولاً في المنوفية

يفضل المواطنون المصريون في مختلف المحافظات المصرية اقتناء أنواع معينة من السيارات، حسب طبيعة طرق وتضاريس كل محافظة وحسب احتياجاتهم لتلك السيارات، وبالتالي يتوافر في كل محافظة طرازات من السيارات مختلفة أو تتشابه مع المحافظات الأخرى.

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وكشف خبير السيارات أيمن يوسف غياض لـ موقع صدى البلد عن أكثر 5 سيارات تداولاً في محافظة المنوفية وجاء منها، تويوتا كورولا، وهيونداي النترا، ولانسر بومه، وسكودا أوكتافيا ودايو لانوس .

1- تويوتا كورولا

تتسارع سيارة  تويوتا كورولا موديل 2008 من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وتنتج قوة 107 حصان، بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1600 سي سي، وتنتج عزم أقصي للدوران 145 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 189 كم/ساعة .

تويوتا كورولا

تباع سيارة  تويوتا كورولا موديل 2008 في سوق السيارات داخل محافظة المنوفية بسعر 320 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- سكودا أوكتافيا

تنتج سيارة سكودا اوكتافيا موديل 2008 قوة 116 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 2000 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 170 نيوتن/متر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 190 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية .

سكودا أوكتافيا

سعر سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2008 في سوق السيارات داخل محافظة المنوفية يصل الي 290 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- هيونداي النترا

حملت سيارة هيونداي النترا موديل 2008 محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 حصان، وعزم دوران 153 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة من 6.2 لتر لكل 100 كم/ساعة.

 هيونداي النترا

يبلغ سعر سيارة هيونداي النترا موديل 2008 في سوق السيارات داخل محافظة المنوفية 280 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- ميتسوبيشي لانسر " بومه"

تحتوي سيارة ميتسوبيشي لانسر " بومه" موديل 2008 علي ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتنتج قوة 106 حصان بفضل محركها الذى يصل سعة الي 1600 سي سي، وعزم دوران يصل الي 142 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصلا الي 100 كم/ساعة في 13.6 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 170 كم/ساعة .

ميتسوبيشي لانسر " بومه"

تأتي سيارة ميتسوبيشي لانسر " بومه" موديل 2008 داخل سوق السيارات بمحافظة المنوفية بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

5- دايو لانوس

يتكون محرك سيارة دايو لانوس موديل 2008 من أربع أسطوانات سعة 1500 سي سي، وتنتج 133 نيوتن/متر، وقوة 86 حصان، مقترن بها ناقل حركة مانيوال مكن من 5 سرعات.

 دايو لانوس

تتوافر سيارة دايو لانوس موديل 2008 داخل سوق السيارات بمحافظة المنوفية بسعر 140 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

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