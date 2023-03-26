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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرائق هائلة تلتهم الغابات في إسبانيا والسلطات تحذر المواطنين والسائحين

صدى البلد

أكد مسئولون في إسبانيا، اليوم الأحد،  حدوث حرائق في الغابات ودعوا السياح والمواطنين  للابتعاد عن الحرائق المشتعلة في شرق البلاد، مؤكدين أن المتفرجين يعرضون أنفسهم للخطر ويعرقلون جهود إخماد النيران، حسبما أفادت رويترز.

وقالت خدمات الطوارئ اليوم، إن أكثر من 500 عامل إطفاء تدعمهم 20 طائرة وطائرات هليكوبتر يكافحون الحرائق منذ أربعة أيام.

وقالت جابرييلا برافو المسئولة عن إدارة الشؤون الداخلية بمنطقة بلنسية للصحفيين، إن الشرطة رصدت 14 من راكبي الدراجات بالقرب من موقع الحرائق يحاولون مشاهدتها عن كثب.

وأضافت برافو: “نطلب مجددا وقبل كل شيء من السياح ألا يشاركوا في “سياحة الحرائق” وألا يقتربوا من المنطقة المحيطة”.

 

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