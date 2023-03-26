فرج عامر: مدير عام الأهلي أعلن معاناة النادي من أزمة مالية

علق المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، علي تصريحات سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "حتي نعلم ما يدور حولنا الدكتور سعد شلبي مدير عام النادي اعلن ان النادي الأهلي اكبر نادي في مصر من حيث ميزانيته وإمكانياته المالية يعاني ازمة مالية شديدة جدا".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الهلال السوداني مساء السبت 1 إبريل المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.