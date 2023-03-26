التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين منتخبي مصر الأولمبي وزامبيا

انتهت أحداث الشوط الأول بين منتخبي مصر الأولمبي وزامبيا بالتعادل السلبي ،على ملعب 26 مارس تصفيات كأس إفريقيا | تحت 23 - المرحلة الثالثة



وانتصر منتخب مصر ذهابا بهدفين دون رد سجلهما إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف.

وجاء تشكيل منتخب مصر مصر الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد أشرف - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد عيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - محمود صابر - محمد شحاتة.

خط الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفى سعد.

دكة البدلاء: علي الجابري - محمد مغربي - محمود جهاد - عربي بدر - عماد ميهوب - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن عاطف.