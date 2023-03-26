فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن تذاكر مباراة الأهلى والهلال السوداني

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن النادى الأهلي طلب زيادة عدد تذاكر مباراة القلعة الحمراء أمام الهلال السوداني فى دوري أبطال إفريقيا.



وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "الاهلي يطلب زياد أعداد التذاكر إلى ٦٠ ألف تذكرة لجمهوره بعد أن تمكن الهلال السوداني من حجز ١٣ ألف تذكرة في مباراته مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا السبت القادم"



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الهلال السوداني مساء السبت 1 إبريل المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.