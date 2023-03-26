حسن شحاته: من سوء حظ الهلال مواجهته الأهلي علي استاد القاهرة

نشر الاعلامي فرج عامر تصريحات حسن شحاته عن مباراة الاهلي والهلال السوداني .

وكتب فرح عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" حسن شحاتة

من سوء حظ الهلال السوداني إنه هيواجه الاهلي علي إستاد القاهرة

وفي وسط جمهوره جمهور الاهلي مرعب ويحرك الصخر

لأن الجمهور هو اللاعب رقم 1 وجمهور الاهلي مؤازر للفريق دائماً

حتي لو نتائج الفريق غير مُرضية الاهلي وراه جمهور كبير داعم له

فأتوقع الاهلي يثأر في مباراة الهلال ويفوز بنتيجة كبيرة

بالتوفيق للنادي الاهلي ".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الهلال السوداني مساء السبت 1 إبريل المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.