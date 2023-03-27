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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تعانى من مشاكل نفسية.. رانيا متغيبة عن منزلها في ظروف غامضة وزوجها يستغيث

صدى البلد

تغيبت السيدة رانيا وليد فوزي صالح ، البالغة من العمر 45 عاما ،  عن منزلها بشارع الملك فيصل التابع لمحافظة الجيزة ، ولم تفلح محاولات أسرتها فى العثور عليهالدى أقاربهم أو أصدقائها أو بمنطقة سكنهم .

وقال زوجها في رسالته: "تغيبت زوجتى السيدة رانيا وليد فوزي صالح ، البالغة من العمر 45 عاما ،  عن منزلها بشارع الملك فيصل التابع لمحافظة الجيزة ، وتعانى من مشاكل نفسية منذ يوم الخميس الموافق 17 من فبراير 2023 ، وذلك فى ظروف غامضة،   ولم تعد حتى الآن .  

وأضاف: "بعد العناء والبحث لم أجدها، فلجأت إلى أصحاب القلوب الرحيمة داعيا الله عز وجل أن يقفوا بجانبي فى زوجتى الغائبة نور عينى وأغلى من حياتى إحنا بنموت كل دقيقة وكل ثانية بتعدى وإنتى بعيدة عننا ومش عارفين حاجة عنك، أتمنى من الله عز وجل أن تكونى بخير ".

وأستطرد : “ساعدونا بالله عليكم واعتبروها امكم او اختكم .. بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل اليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على إيديكوا.. أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال أسرتها التى كادت أن ينفطر قلبها على غيبها”.

وطالب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:
011200027989

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السيدة رانيا وليد
السيدة رانيا وليد
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