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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 4.. ضرب نار وفوضى كبيرة

روبي
روبي

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "حضرة العمدة"، إطلاق شابًا يُدعى سرور الجمال للنار على مزرعة الحيوانات، مما تسبب في قتل 8 عجول وجاموستان، وتُحضر الفنانة روبي عمدة "تل شبورة" المتسبب في تلك المجزرة.

 

وحضر الجلسة أمام سرور الجمال، درغام زعيم عائلة الدهايشة، المعادية لعائلة الفارس والتي تتمثل في روبي، والذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، بالإضافة للفنان إدوارد والذي يقوم بدور دياب العمدة السابق لـ"تل شبورة".

 

وتدخلت الفنانة وفاء عامر والتي تقوم بدور "أم الخير"، وتساعد روبي في حل الأزمة وتمنحها مليون جنيه، على أن يتم توزيعهم على كل من تضرر، بعد أن قدرت العجل بـ 50 ألف جنيه.

 

مسلسل حضرة العمدة الحلقة ٣.. روبي تناقش قضية ختان الإناث

 

شهدت الحلقة الثالثة  من مسلسل  حضرة العمدة تصاعدًا فى الأحداث بشكل كبير، ملىء بالإثارة والتشويق، خاصة بعدما لجأت «صفية عارف الفارس» عمدة قرية «تل شبورة»، وتجسدها روبي، إلى القانون، بعدما تذهب للحاق بالطفلة الصغيرة التى يتم لها عملية ختان، وفوجئت «صفية» بذلك عندما أبلغتها ««مستورة» العاملة فى ڤيلا عائلة الفوارسة وتجسدها الفنانة الشابة زينب العبد، أنها ستذهب إلى حفل طهور نجلة شقيقتها، وعلى الفور ذهبت روبي معها، للحاق بالطفلة لإنقاذها من تلك العملية التى يعاقب عليها القانون، فى إطار مناقشة المسلسل إحدى القضايا الاجتماعية الهامة «ختان الإناث» وتوعدت للدكتورة التى ستفعل ذلك وتجسدها الفنانة نهلة سلامة، ومن ثم قامت بالاتصال وأبلغت الشرطة بتلك العملية الخطيرة التى تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

حضرة العمدة أحمد بدير ختان الإناث الفنانة وفاء عامر وفاء عامر

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