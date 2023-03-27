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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بابا فاسيليو مدرب البنك الأهلي: قدمنا مباراة جيدة أمام الزمالك

بابا فاسيليو
بابا فاسيليو

أكد اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الزمالك في بطولة كأس الرابطة ،وأثنى على أداء لاعبيه في اللقاء.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :" قدمنا مباراة جيدة على المستوى التكتيكي والخططي، ووضعنا الزمالك تحت ضغط كبير".

وأضاف قائلا:" قراراتنا كانت جيدة في المباراة، وخلقنا أكثر من فرصة ، و فرضنا سيطرتنا على المباراة، و خاصة أننا أمام خصم كبير مثل نادي الزمالك".

وودع فريق الزمالك بطولة كأس الرابطة بعد الخسارة من البنك الأهلي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في دور الـ16 للبطولة، ليتأهل البنك الأهلي لدور الثمانية ويواجه فريق سيراميكا كليوباترا في الدور التالي.

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