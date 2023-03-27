الاتنين وحشين جدا.. ميدو يفتح النار على ثنائي الزمالك

علق أحمد حسام ميدو على خسارة الزمالك من البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات دور الستة عشر من كأس الرابطة.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة المحور: "البنك الأهلي كان يحتاج إلى وقت لانسجام لاعبيه مع بابافاسيليو، والبنك الأهلي سيحقق نتائج إيجابية في الدوري بعد الفوز على الزمالك في مواجهة اليوم".



وعن الزمالك قال: "خاض المباراة في ظروف لم تكن سهلة، ولكن هذا الحديث نقوله عندما يكون الفريق صغير، لكن الزمالك لعب اليوم بتشكيل به لاعبين دوليين ولديهم خبرات في كل المراكز".



وأضاف: "محدش يقولي الزمالك خسر عشان ناقصه لاعيبة، الزمالك رغم الغيابات عنده فرقة بالتبديلات اللي حصلت، فرقة قوية، لكن الموضوع إن الفرقة دي معندهاش دوافع، من الناحية الفنية عبد المقصود غير طريقة اللعب لكن التركيبة بتاعة ثنائي الوسط متكسبش فرقة كبيرة ماتش كورة وهما عمرو السيسي ومحمد أشرف روقا، الاتنين مُحبطين جدا".



وواصل: "الزمالك يملك نص ملعب ميكسبش الفريق ماتش كورة، وعمرو السيسي وروقا الاتنين وحشين بقالهم كتير، وهما الأساس إنهم خلوا منظر الزمالك وحش".



واختتم: لاعيبة الزمالك آخر همها إنه يبقى كويس في الملعب، ولاعيبة الزمالك مش عايزة، ومعرفش ايه عذرهم.