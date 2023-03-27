معندكوش عذر.. ميدو يهاجم لاعبي الزمالك

هاجم أحمد حسام ميدو لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد الخسارة من البنك الأهلي بثلاثية نظيفة في دور الستة عشر بكأس الرابطة.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عايز أعرف ايه عذر لاعيبة الزمالك ولو كانوا قعدوا اسبوع بيلعبوا مكانوش هيجيبوا أجوان ومنظر الفرقة تزعل".



وأضاف: "الزمالك يحتاج ثورة فنية تحت قيادة مدير فني كبير، واللاعيبة دي ملهاش عذر عندك جمهور، وبتاخد ملايين عذرك ايه".

وواصل: "الزمالك لازم يحارب على المركز الثاني في الدوري عشان يلحق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا".



واختتم: "مفيش وقت الزمالك يضيعه، الزمالك محتاج ثورة فنية ومدرب معلم".