استجابة لشكوى الأهالى..تغييرخط الصرف الصحي التالف بمحطة العبور بالعريش



استجابت شركة المياه والصرف الصحى قطاع شمال سيناء ، لشكوى الأهالى بوجود تسريب من ماسورة الصرف الصحي بمحطة العبور بالعريش لوجود كسر في الماسورة الأمر الذي تسبب في تكوين بركة مياه أثرت علي حركة المواطنين.



وكلف م.مصطفى عبد الفتاح مدير قطاع الشركة بشمال سيناء، م.سعيد فوزى م.محمد لطفى وبالتواصل مع م.يس عزب من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لسرعة معالجة المشكلة.

استبدال المواسير :



وعليه فقد قام فريق العمل بتغيير خط الصرف الصحي باستبدال المواسير الجديدة مكان المواسير التالفة .، حيث توقفت عملية تسريب مياه الصرف نهائيا.

