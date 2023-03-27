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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية ضمن خطة الإصلاح الإداري

النائب ناصر هديه
النائب ناصر هديه

أكد النائب ناصر هدية عضو مجلس النواب، أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، تطور هائل في العمل الإداري وتأكيد على قدرة مصر على حسم المشروعات العملاقة والانتهاء منها في الموعد المناسب.

 

وأشار هدية في تصريح صحفي له اليوم، إلى عقد الرئيس السيسي الاجتماع مع الحكومة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الجديدة.

 

وأشاد نائب البرلمان بتوجيهات الرئيس السيسي، بشأن تكثيف الجهود لضمان أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، تطويراً حقيقياً للجهاز الإداري للدولة بشكل شامل ونوعي، ليس فقط من خلال تحديث المباني والمنشآت، ولكن العمل على تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة، بما يساهم في إقامة جهاز إداري كفء وفعال يتسم بأعلى درجات الحوكمة.

 

وأوضح هدية، أن تحديث الجهاز الإداري أولوية حقيقية للقيادة السياسية المصرية، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير للحكومة برئاسة الرئيس السيسي بالعاصمة الإدارية ضمن خطة التوجه نحو الجمهورية الجديدة.

وقال النائب ناصر هدية: ترأس الرئيس السيسي اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية، رسالة بتحول المشروعات العملاقة لواقع حقيقي، وإنجازها رغم كل التحديات التي شهدتها مصر.

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