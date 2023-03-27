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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حزب حماة الوطن بمطروح يزور المرضى بالمستشفى العام لتقديم التهنئة بشهر رمضان

صدى البلد


قال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب  عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان وأمين حزب حماة الوطن بمطروح ، بأن وفد من الحزب وأمانة مركز مرسي مطروح قام بزيارة المرضي بالمستشفى العام بمتابعة من المستشار محمد رحومة أمين التنظيم بالحزب ، وذلك في إطار إستراتيجية الحزب للتواصل مع كافة فئات المجتمع خاصة  شهر رمضان المعظم للتخفيف علي المرضي كواجب إنساني نبيل .

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وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح بأن الهدف من تلك الزيارات رسم البسمة على وجوه المرضى وتقديم التهنئة وذويهم بشهر رمضان الفضيل وخاصة للأطفال والدعاء لهم بالشفاء العاجل ، تأتي ذلك في إطار مسؤولية أعضاء الحزب المجتمعية إيماناً منا بأهمية هذه الزيارة للمرضي نظراً لحاجتهم للدعم النفسي والمعنوي لمواجهة ما يعانون منه جراء المرض خلال هذا الشهر الكريم .

ومن جانبه أعرب الدكتور ابراهيم الدميري مدير طب الأسنان بمديرية الصحة خلال مرافقته للوفد عن سعادته بزيارة أعضاء حزب حماة الوطن بمطروح للمستشفى العام ، متمنيا دوام التواصل والتعاون في خدمة المستشفي والمرضي .

وعبر المرضى وذويهم عن سعـادتهم بهذه الزيـارة متمنين استمرار الفعـاليـات التي من شأنها التخفيف عن آلامهم وهمومهم.

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