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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة مطروح في زيارة علمية للشركة المصرية للرمال السوداء

طلاب جامعة مطروح
طلاب جامعة مطروح خلال الزيارة الميدانية

أكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، ، أن الجامعة نظمت زيارة علمية إلى الشركة المصرية للرمال السوداء بكفر الشيخ، بمشاركة وفد طلابي من كليتي التربية وعلوم البترول والتعدين، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الفتاح القائم بتسيير أعمال عميد كلية علوم البترول والتعدين.

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وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أن الزيارة جاءت في إطار مبادرة القوات المسلحة "شوف بنفسك"، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتعريف شباب الجامعات بالمشروعات القومية التي تقام في كافة أنحاء الجمهورية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الدكتور محمد عبد الفتاح، إلى أن استغلال المعادن الاقتصادية للرمال السوداء كان حلمًا وأصبح حقيقةً على أرض الواقع، مضيفًا أن مصر لديها احتياطى كبير من الرمال السوداء في أكثر من سبعة مواقع على امتداد ساحل البحر المتوسط، والتى يمكن استغلالها في الصناعات الاستراتيجية، ويتم تصدير الفائض منها إلى الخارج، مما يساهم في زيادة الدخل القومي للبلاد.

جدير بالذكر أن الشركة المصرية للرمال السوداء هي شركة مساهمة مصرية، تأسست في عام ٢٠١٦، وتعمل في تركيز وفصل المعادن الاقتصادية المتواجدة في خام الرمال السوداء الشاطئية ورواسب الوديان بمنطقة البرلس، حيث يتم تجفيف الرمال السوداء باستخدام أجهزة تجفيف تعمل بالغاز، ثم تتم عملية الفصل الجاف للمعادن الاقتصادية من خلال المعدات التي تعمل بالكهرباء الاستاتيكية والمعدات المغناطيسية.

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