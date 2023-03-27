استقالة رئيس البنك الأهلي السعودي

قدم رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، عمار الخضيري، استقالته من منصبه، الاثنين.

وفي بيان، ذكر البنك الأهلي السعودي أن الخضيري سيترك منصبه "لأسباب شخصية" على أن يحل محله الرئيس التنفيذي، سعيد محمد الغامدي، فيما تم تعيين، طلال أحمد الخريجي، كرئيس تنفيذي بالإنابة.

وبحسب وسائل إعلام، تأتي استقالة الخضيري بعد أيام من تصريحاته التي ساعدت بانخفاض أسهم المصرف السويسري إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

وخلال حديثه في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" في وقت سابق من هذا الشهر، أجاب الخضيري بـ "لا إطلاقا" عندما سئل عما إذا كان البنك الأهلي السعودي سيكون منفتحا على مزيد من الاستثمارات في "كريدي سويس" حال كانت هناك دعوة أخرى لضخ سيولة إضافية.

وبحسب وسائل إعلام ، استحوذ البنك الأهلي السعودي على ما يقرب من 10 بالمئة من أسهم "كريدي سويس" مقابل 5.5 مليارات ريال (1.46 مليار دولار) في نوفمبر الماضي، وهو من بين أكبر المساهمين في البنك السويسري المتعثر.

وبعد التصريحات انخفض سهم "كريدي سويس"، إذ أظهرت حسابات وكالة رويترز أن البنك السعودي مُني بخسارة تقارب 1.17 مليار دولار في استثماراته.

وبعد الخسائر، قال البنك الأهلي السعودي إن استراتيجيته لن تتأثر بانخفاض قيمة استثماراته في البنك السويسري الذي استحوذ عليه منافسه المحلي "يو بي إس".

وأصبح الخضيري رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عام 2021 عندما تم إنشاؤه من خلال اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة "سامبا" المالية.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة السعودية (صندوق الثروة السيادي للمملكة) ما نسبته 37 بالمئة من أسهم البنك الأهلي السعودي.