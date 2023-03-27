لا تتناوله.. طبق على سحور رمضان يسبب التسمم| تعرف عليه

تعتبر وجبة السحور أهم وجبة في اليوم خلال شهر رمضان المبارك، ونظرًا لأن السحور يمنحك الطاقة اللازمة للحفاظ على ساعات الصيام، فمن المهم التأكد من تناول الأطعمة الصحية والمرطبة.

هناك أطعمة يجب تجنبها على السحور، والتي ستجعلك تشعر بالعطش أو الجوع أثناء الصيام.

قبل التخطيط للوجبة الأساسية في اليوم ، تأكد من عدم تضمين أي من الأطعمة التالية لمساعدتك على البقاء رطبًا، وحيويًا ، والشعور بالصحة الكافية لمواصلة صيامك دون أي مشاكل وفقا لrehatbelly

المخللات مليئة بالملح وهي من أسوأ أطعمة السحور التي يمكنك تناولها لأنها ستجعلك تشعر بالعطش الشديد أثناء الصيام.

يميل الملح إلى تحفيز العطش، لذلك من الجيد تجنب تناول الأطعمة المالحة أثناء السحور لمنعك من الشعور بالعطش خلال يوم الصيام التالي كما أن الأضرار الناجمة عن المخلل قد تصيب أعضاء الجهاز الهضمي بالتسمم.

