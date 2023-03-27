عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبتا منتخب مصر تستعدان للمشاركة في بطولة البرازيل الدولية للريشة الطائرة البارالمبية

صدى البلد

يستعد الثنائي شيماء سامي وياسمين عيسى لاعبتا المنتخب المصرى للريشة الطائرة البارالمبي، للمشاركة في بطولة البرازيل الدولية والتي ستقام في مدينة ساوباولو بالبرازيل خلال الفترة من 10 وحتى 16 إبريل المقبل .

وتعتبر بطولة البرازيل الدولية على أجندة  البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية التي ستقام في باريس عام 2024.

يذكر أن  الثناني شيماء سامي وياسمين عيسى،قد شاركنا  في بطولة إسبانيا للمحترفين التي أقيمت في أول شهر مارس الماضي، واحتلت اللاعبتان المركز الخامس فردي في تصنيفها الطبي، وتعتبر هذه البطولة أولى محطات التأهيل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وشارك في بطولة إسبانيا للمحترفين المصنفين الـ 12 الأوائل على العالم في كل فئة طبية، وتضم بها عدد كبير من اللاعبين يمثلون 87 دولة، لما لها من أهمية كبيرة في التأهل لباراليمبياد باريس

كما قد نجحت شيماء سامي في حصد ميداليتين في بطولة إسبانيا الدولية الأولى والتي قد أقيمت في شهر مارس 2022، حيث توجت بفضية الفردي في تصنيف wh 1، وحصلت على البرونزية في تصنيف الفردي المدموج wh 1 + wh 2.

وحصدت شيماء سامي أيضًا المركز الخامس في منافسات الزوجي المختلط، وهو ما كررته ياسمين عيسى والتي حققت نفس المركز على صعيد الفردي أو الزوجي المختلط.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس

نجم بيراميدز يوقع رسمياً للأهلي والإعلان قريباً

الفراخ بـ 60 جنيها رسميًا الآن والبانيه رخص 40|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

17 ألف جنيه مرة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن خامس أيام رمضان

أول تعليق من الأهلي علي خسارة الزمالك من البنك الأهلي

560 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن خامس يوم رمضان

وفاة نجل بلوجر شهيرة يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

وفاة ابن بلوجر شهيرة بعد تعرضه لحادث.. والمتابعون: "الحسد أدخله القبر"

ترشيحاتنا

إضراب بسبب الأجور يشل حركة النقل والطيران في ألمانيا

منتخب مصر يصل مالاوي استعدادا لمواجهتها في تصفيات أمم أفريقيا

أرامكو السعودية توقع اتفاقا بـ12.2 مليار دولار لبناء مصفاة نفط بالصين

أول رد فعل من بابافاسيليو عقب فوز البنك الأهلي على الزمالك

الداهية الجواد.. من هو الصحابي سعد بن عبادة وبما دعا له النبي

داعيًا الليكود لاختيار بديل.. ليبرمان يطالب نتنياهو بالاستقالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار إطلالات ياسمين صبري في إعلان رمضان 2023 تثير الجدل| أرقام صادمة

ChatGPT4 يغلب طبيبا في التشخيص وينقذ حياة كلب.. تفاصيل صادمة

وفاة ابن بلوجر شهيرة بعد تعرضه لحادث.. والمتابعون: "الحسد أدخله القبر"

بقفطان رمضان.. ميريهان حسين تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد

فيديو

وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد خروجه من السجن «فيديوجراف»

رسالة تحذير من أشهر عالم زلازل في تركيا .. ومطالب بنقل سكان إسطنبول فورًا «فيديوجراف»

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ