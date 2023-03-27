رعب على السحور.. لغز جثة شاب وأشلاء سيدة في المرج

تباشر جهات التحقيق في القاهرة تحقيقات موسعة لكشف لغز جريمة المرج، حيث تم العثور على جثة شاب وأشلاء سيدة بجواره داخل شقة سكنية بمنطقة المرج.

العثور على جثة شاب وأشلاء سيدة في المرج

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي أفاد العثور على جثة شاب متحللة وأشلاء سيدة داخل شقة بمنطقة المرج.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في المرج إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأمرت النيابة بتشريح الجثامين وسحب عينات DNA للوقوف على أسباب الجريمة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.