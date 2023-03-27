المصريون أهل شهامة وجدعنة.. سعودي يروي تجربته مع مائدة الرحمن في مصر

تصدر مقطع فيديو لرجل سعودي يدعى نواف الجامع، موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث تحدث عن موقف تعرض له خلال زيارته لمصر في ثالث أيام شهر رمضان وكيف تعامل معه المصريون.

حصل مقطع فيديو نواف والذي تم نشره عبر حسابه على إنستجرام على طريقة الفيديوهات القصيرة "ريلز" على تفاعل كبير من قبل المتابعين خاصة المصريين.. فماذا قال؟

سعودي يروي تجربته في مصر

تحدث نواف الجامع في بداية الفيديو، عن سبب زيارته لمصر في رمضان، مؤكدا أن اعتاد على القيام بجولة حول الدول العربية في الشهر الكريم كعادة لديه في السنوات الأخيرة.

وأضاف أنه بحكم عمله كخبير سياحي، لا يكتفي بالإقامة في الفنادق ويسعى إلى التجول بالشوارع ومشاهدة العديد من الأماكن والمناطق السياحية، فضلا عن التجول أيضا بالمناطق التراثية أو الشعبية كالحسين وخان الخليلي وغيرها.

وتابع أنه بدأ جولته مبكرا، أمس الأحد، بزيارة الأهرامات في الجيزة ثم أخذ سيارته ليزور صديق مصري له في فيصل ويتناول معه الفطار، إلا أنه تأخر عن موعده وعلق في الشارع خلال أذان المغرب.

أكد نواف الجامع، أنه لم يدر ماذا يفعل، خاصة وأنه كان مرهقا طوال اليوم، حتى تفاجأ خلال جلوسه في السيارة بشاب مصري يدعوه للنزول والإفطار في إحدى موائد الرحمن التي كانت قريبة من الطريق.

موقف مؤثر لسعودي في مصر

رفض خبير السياحة السعودي، دعوة الشاب في بداية الأمر وشكره على ذوقه، إلا أن الشاب عاد بعد ذلك ومعه تمر وعصير، قائلا له: "شق صيامك لحد ما اجيبلك الأكل".

قال نواف الجامع، إنه تأثر كثيرا بهذا الموقف ولم يدر ماذا يفعل، إلا أنه قرر في النهاية النزول من السيارة وطلب من الشاب المصري اصطحابه إلى مائدة الرحمن، وهو ما حدث بالفعل.

وأكد السعودي، أنه تفاجأ بترحيب الموجودين له وكأنهم يعرفونه منذ وقت طويل، قائلين له: أهلا بيك في مصر، مقدمين له المزيد من الأكل والعصائر للإفطار.

وصف نواف، هذه التجربة بالعظيمة، قائلا: "موائد الرحمن في مصر عظيمة والمصريين أهل شهامة وجدعنة.. وما حدث معي اليوم أقوى دعاية سياحية شاهدتها على مدار عملي كخبير سياحي.. شكرا للمصريين وبالأخص أهالي الجيزة.. حياكم الله".