بلوك ميكب جديد.. سلمي أبو ضيف تبهر متابعيها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف ، عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت سلمي ، في الصور بلوك ميكب جديد أبرز جمال وجهها وأنوثتها.

تواجه النجمة سلمى أبو ضيف الجن العاشق في أولى حلقات مسلسل المداح “أسطورة العشق”، حيث ظهرت شخصية أمينة "سلمى أبو ضيف" وهي حامل في الشهر الثاني من جنٍ عاشق، حتى تدخّل الشيخ صابر "حماده هلال" لإخراج الجن من جسدها، وهو يتلو آيات من القرآن بينما تطالبه أمينة بالصمت، حتى خارت قواها وأغمي عليها.

وحكت “أمينة”، أن الجن العاشق هو الذي يدفعها إلى المغارة دون وعيٍ منها، ثم تستيقظ وهي خارجة من المغارة، ليطلب منها الشيخ صابر الذهاب معًا إلى هذه المغارة، الأمر الذي أفزعها ولكنها قاومت وذهبت معه، حتى أخبرها بأنها تواجه الشر.. فماذا سيحدث في الحلقات المقبلة؟.

وتقوم سلمى أبو ضيف ضمن أحداث المسلسل بشخصية أمينة، وهي فتاة صعيدية تركها خطيبها فجأة، حتى اكتشف أهلها أنها حامل من جنٍ عاشق، لتحاول طرده من جسدها.