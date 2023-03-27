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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة الروسية تنفي ما يتردد من أنباء عن زيارة محتملة للرئيس بوتين إلى أنقرة

صدى البلد

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، صحة ما يتردد من أنباء عن زيارة قريبة سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا.


وقال بيسكوف، اليوم، ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "لا، لا يجري أي عمل لتحضير مثل هذه الزيارة".


يُذكر أن مصدرا في ديوان الرئاسة التركية نفى، في وقت سابق من اليوم، الأنباء، التي تحدثت عن زيارة الرئيس بوتين إلى تركيا.


وردا على سؤال حول ما إذا كان لدى (الكرملين) معرفة بمن يمكن مطالبته بالتعويضات عن أعمال تخريب "التيار الشمالي".. أكد بيسكوف، أن التخريب الواسع النطاق ضد روسيا، مثل الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي"، لم يكن من الممكن تنفيذه بدون مشاركة دول وأجهزة استخبارات.


وأضاف بيسكوف: "تشير البيانات إلى أن مثل هذا العمل التخريبي الواسع النطاق والهجوم الإرهابي ضد البنية التحتية الحيوية لم يكن من الممكن أن يرتكب بدون مشاركة دول وأجهزة أمن خاصة بكل إمكاناتها".
وتابع: "سيكون سؤال التعويضات مبررًا تمامًا"، مشددا على أن مطالبة بلاده بتعويضات عن أعمال تخريب "التيار الشمالي" بعد تحديد الجناة يعتبر مبررا.
بدوره.. ذكر مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا- في بيان، اليوم- أن قوات كييف أطلقت 3 قذائف عيار 155 مليمترا على حي "كييفسكي" السكني بمدينة دونيتسك.


وأضاف المكتب "تم تسجيل إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على محور قرية (تونينكوي) في حي كييفسكي بمدينة دونيتسك، حيث جرى إطلاق 3 قذائف مدفعية من عيار 155 مليمترا".
يُذكر أن الجانب الروسي أعلن، في وقت سابق من صباح اليوم، أن القوات الأوكرانية أطلقت على دونيتسك خمس قذائف مدفعية عيار 155 مليمترا و10 صواريخ من الراجمات.
في المقابل.. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي- على موقع (تليجرام)- "يوم آخر بدأ بالإرهاب الروسي.. لقد قصفت الدولة المعتدية سلوفيانسك لدينا.. ولسوء الحظ هناك شخص قتيل وضحايا بدرجات متفاوتة من الخطورة.. وجميع الخدمات تعمل على الأرض ويتم توفير المساعدة وإزالة الأنقاض".


وأضاف زيلينسكي "على روسيا أن تعرف أن أوكرانيا لن تتسامح في تعذيب شعبنا، ولن تتسامح مع هؤلاء المتسببن في وقوع القتلى والجرحى.. سيتم هزيمة جميع الإرهابيين الروس.. سيتم محاسبة كل من شارك في هذا العدوان".


ووفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية تتعرض منطقة دونيتسك لنيران روسية مستمرة وسط وقوع قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير منشآت البنية التحتية يوميا.


بدوره.. أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا، بافلو كيريلينكو- في تصريح، اليوم- مصرع شخص واحد على الأقل وإصابة 25 آخرين في قصف صاروخي شنته القوات الروسية على مدينة سلوفيانسك شرقي البلاد.


وقال كيريلينكو إن عددا من المباني الشاهقة والمكاتب تضررت بسبب الضربات الصاروخية، التي تم فيها استخدام صاروخين من طراز "إس300".
وأضاف "في الوقت نفسه تعرضت بلدة دروزكيفكا لهجوم صاروخي أصاب ملجأ دروزكيفكا ودمره بالكامل تقريبا"، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل وقوع إصابات.
 

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