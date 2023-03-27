بعد استعداد اليمين للتظاهر.. نتنياهو يدعو الجميع إلى عدم العنف

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جميع المتظاهرين في القدس من اليمين واليسار إلى التصرف "بمسؤولية وعدم اللجوء للعنف".

وقال نتنياهو في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم الاثنين “أدعو جميع المتظاهرين في القدس من اليمين واليسار إلى التصرف بمسؤولية وعدم اللجوء للعنف. نحن أخوة”.

يأتي ذلك مع خروج عشرات الآلاف من الإسرائيليين، الاثنين، للتظاهر أمام مقر الكنيست في القدس، في أحدث الخطوات المتسارعة للاحتجاجات على التعديلات التي تريد الحكومة إدخالها على النظام القضائي.

وفي الوقت نفسه، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أنصار أقصى اليمين إلى الاحتجاج، دعمًا للتعديلات القضائية.

وحذرت الشرطة الإسرائيلية من "اشتباكات عنيفة" بين المحتجين والناشطين اليمينيين خلال تظاهرة مقررة مساء اليوم.

وكثفت الشرطة تدابيرها، مع شن أوساط في اليمين المتطرف حملة تحريض ضد المحتجين.