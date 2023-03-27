حصريا.. قناة واحدة تذيع مباراة منتخب مصر امام مالاوي غدا.. تعرف عليها

وصلت فجر اليوم الإثنين بعثة منتخب مصر الأول إلى مالاوي استعدادًا لمواجهتها غدًا الثلاثاء في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٤ بكوت ديفوار .

حرص السفير محمد الشريف سفير مصر في مالاوي علي استقبال بعثة منتخب مصر التي يترأسها خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ، و حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد .

تقام مباراة منتخب مصر ومالاوي فى الثالثة عصر غدا الثلاثاء بتوقيت القاهرة فى الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الافريقية.

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة مصر ومالاوي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت المشفرة .

وفاز منتخب مصر في مباراة الذهاب التى أقيمت مساء الجمعة باستاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من التصفيات، بهدفين دون رد، سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قائمة اللاعبين النهائية لمعسكر شهر مارس ويتخلله مباراتين أمام مالاوي يومي ٢٤ و ٢٨ مارس الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٤ بكوت ديفوار ،وضمت القائمة ٢٤ لاعبًا وهم :

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد صبحي

محمد هاني

هشام صلاح

محمد حمدي

أحمد فتوح

أحمد حجازي

علي جبر

محمد عبد المنعم

أسامه جلال

طارق حامد

إمام عاشور

محمود حماده

مروان عطيه

حمدي فتحي

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

أحمد عبد القادر

مصطفي محمد

محمود كهربا

أحمد حسن كوكا.