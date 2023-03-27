الابتكار والإنتاجية والمهارات.. منظمة التعاون والتنمية تعقد المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي 2023

تنظم منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي في العمل والابتكار والإنتاجية والمهارات وذلك في الفترة من 27 إلى 30 مارس عبر الإنترنت. ويأتي المؤتمر في إطار برنامج الذكاء الاصطناعي في العمل والابتكار والإنتاجية والمهارات التابع للمنظمة.



ويجمع المؤتمر عددًا من القادة في قطاعات السياسة والأوساط الأكاديمية والتجارية والتقنية والمجتمع المدني لمناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف والمهارات والإنتاجية والابتكار، ودور واضعي السياسات في هذا الشأن. ويوفر الحدث منصة لمناقشة آثار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT، والأدلة الجديدة التي توصلت إليها المنظمة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمل والتعليم، وما إذا كان الذكاء الاصطناعي هو الحل لنقص المهارات، والنُهج القائمة على المخاطر، المتبعة لحوكمة الذكاء الاصطناعي وموضوعات أخرى.



ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي هي منظمة دولية تعمل على وضع سياسات أفضل من أجل حياة أفضل. وتمتلك المنظمة أكثر من 60 عامًا من الخبرة والرؤى، وتتمثل مهمتها في وضع سياسات تسهم في تحقيق الرخاء والمساواة وتكافؤ الفرص والرفاهية للجميع لبناء غدٍ أفضل.



جدير بالذكر أن مصر انضمت للمنظمة في عام 2007 بصفتها دولة مراقب. وتشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من الوزارات الأخرى، في اللجان المتخصصة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ووزارة الاتصالات لها صفة مراقب في اللجنة المعنية بسياسة الاقتصاد الرقمي منذ عام 2008.