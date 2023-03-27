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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد أذان المغرب علي قمة جبل موسي وإفطار أدلة البدو بين السحاب

مسجد الوادي المقدس
مسجد الوادي المقدس

تشهد حالة الطقس في جنوب سيناء  تحسنًا ملحوظا عقب انتهاء موجة الطقس السيئ، ويبحث مواطنو محافظة جنوب سيناء عن موعد أذان المغرب، اليوم 27 مارس 2023.

ولا تختلف  مدة الصيام في محافظة جنوب سيناء،  عن باقي المحافظات سوى بفارق دقائق فقط، وتتراوح مدة الصوم في اليوم الخامس من 13 إلى 14 ساعة.

موعد أذان المغرب في سانت كاترين
موعد أذان المغرب في سانت كاترين يختلف عن باقي مدن محافظة جنوب سيناء، فالمدينة الصغيرة تقع بين الجبال وترتفع عن مستوى سطح البحر بنحو 1600 متر تقريبا، ولا تطل على سواحل وتعيش المدينة أجواء ربيعية بعد انتهاء موجة البرد.

قال اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين  إن موعد أذان المغرب في سانت كاترين، اليوم الاثنين 27 مارس الساعة 5:59 مساء، بفارق دقيقة واحدة عن الأذان في مدينة طور سيناء العاصمة.

جبل موسى
وأكد رئيس مدينة سانت كاترين، أن الرحلات الجبلية إلي قمة جبل موسى مفتوحة طوال شهر رمضان، ولم تتوقف مع الموجة الباردة، مشيرا إلى أن غالبية الذين يقومون بالصعود إلي قمة جبل موسى على ارتفاع 2250 مترًا معظمهم من جنسيات أجنبية طيلة شهر رمضان.

وتابع بأن الدليل البدوي والجمال ومن يعلمون في مجال السفاري علي جيل موسي يقومون بالإفطار والسحور فوق قمة الجبال، ويتابعون موعد أذان المغرب في سانت كاترين ومواقيت الصلاة خلال فترة عملهم في رمضان؛ لتحديد موعد الإمساك والإفطار.

سانت كاترين

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موعد الأذان جنوب سيناء جبل موسي اليوم حالة الطقس

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