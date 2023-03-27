كاتبة صحفية : الشعوب الأوروبية لا ترضى بأي تغيير في حياتهم اليومية

قالت إيماني مسلماني، كاتبة صحفية - من تولوز، إن الشعوب الأوروبية عادة لا ترضى بأي تغيير يخص حياتهم اليومية، مشيرة إلى أنه بالنسبة لأوروبا بشكل عام منذ بداية 2023 هناك إقبال كبير وملحوظ من قبل الأشخاص على جميع المواد الغذائية وجميع المواد التي يحتاجها أي شخص داخل منزله.

وأضافت «مسلماني»، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكاي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن ألمانيا أكدت أن نسبة التضخم وصلت إلى 8.7 في فبراير الشهر الماضي، وهذه أعلى نسبة يصل إليها التضخم في ألمانيا، وكما يعرف الجميع فإن ألمانيا هي بلد يوجد به نسبة كبيرة من الأشخاص الذين لا يعملون، ولهذا طالبت الكثير من النقابات العمالية بالإضرابات، لنشهد خلال الفترة القادمة الكثير والكثير من الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات.

وتابعت أن ارتفاع الأسعار هو ما دعا جميع أطياف الشعب إلى الخروج إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم، خاصة أن الرواتب تقف تقريبا على نفس الحد ولم ترتفع، مضيفة أن الشعوب الأوروبية تطالب الآن برفع الرواتب، بالإضافة إلى إعطاء بعض المنح التي يريدونها خلال العام كي تغطي هذا العجز الذي أصبح لديهم من مشترياتهم اليومية، وكذلك يغطي القليل من التضخم الذي حدث في البلاد.