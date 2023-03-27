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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السويس تستعد لإطلاق التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل

صدى البلد

ترأس الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس إجتماعاً بحضور قيادات مديرية الصحة  ومديري المستشفيات بالسويس وذلك لمتابعة تنفيذ التكليفات الوزارية وتلافي المعوقات والسلبيات .

وخلال الاجتماع فقد أكد الحفناوي ، علي استمرار قيام جميع القيادات بأدوراهم لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبيه لحين إطلاق التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس.

وبحث الإجتماع ماتم بشأن ماتم تنفيذه من تكليفات للأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس ، كذلك الاطلاع علي تقارير الأداء بمختلف الإدارات والأقسام .

 

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