على جمعة يعلن الفائز الرابع بمسابقة برنامج وفوق كل ذي علم عليم..فيديو

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن الفائز الرابع في مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم» بـ 10 آلاف جنيه برعاية مؤسسة أبو العينين للشؤون الاجتماعية والخيرية.

قال علي جمعة، خلال برنامج «فوق كل ذي علم عليم»، المذاع على قناة صدى البلد، إنّ سؤال الحلقة السابقة « من هو النبي الذي كان أو من خط بالقلم».

وأضاف مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن الإجابة الصحيحة هي أن هي سيدنا «إدريس عليه السلام».

واختتم بالإشارة إلى أن الفائز في سؤال الحلقة الرابعة من مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم» مع الشيخ على جمعة وبرعاية مؤسسة أبو العينين، هي : كوثر عبدالمنعم علي، من محافظة السويس.