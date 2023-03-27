عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على جمعة يعلن الفائز الرابع بمسابقة برنامج وفوق كل ذي علم عليم..فيديو

علي جمعة
علي جمعة

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن الفائز الرابع في مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم» بـ 10 آلاف جنيه برعاية مؤسسة أبو العينين للشؤون الاجتماعية والخيرية.

txt

جائزة 10 آلاف جنيه.. علي جمعة يعلن سؤال وفوق كل ذي علم عليم

txt

علي جمعة: الملك فيصل كان يحب سماع القرآن من الشيخ عبد الباسط

قال علي جمعة، خلال برنامج «فوق كل ذي علم عليم»، المذاع على قناة صدى البلد، إنّ سؤال الحلقة السابقة « من هو النبي الذي كان أو من خط بالقلم».

 

وأضاف مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن الإجابة الصحيحة هي أن هي سيدنا «إدريس عليه السلام».

 

واختتم بالإشارة إلى أن الفائز في سؤال الحلقة الرابعة من مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم» مع الشيخ على جمعة وبرعاية مؤسسة أبو العينين، هي : كوثر عبدالمنعم علي، من محافظة السويس. 

علي جمعة مفتى الجمهورية هيئة كبار العلماء مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم بيراميدز يوقع رسمياً للأهلي والإعلان قريباً

5 سنوات و100 ألف جنيه غرامة| هل توقف العقوبات التلاعب بأسعار السجائر؟

قرار عاجل من الهلال السوداني قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وفاة نجل بلوجر شهيرة يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

كولر يستبعد نجمي الفريق من قائمة الأهلي قبل مواجه الهلال

كيد النساء| سوهاجية تسجل خيانة زوجها مع "سلفتها" بحيلة صادمة.. وتتزوج أخيه

مفاجأة.. ثنائي الأهلي خارج حسابات كولر أمام الهلال السوداني

عملات جديدة.. إعلان عاجل من بوتين بشأن التخلي عن الدولار الأمريكي

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد تصاعد الاحتجاجات في إسرائيل

لا تراجع.. هذا ما يفعله الروس بمن يحاول الهروب من ساحة المعركة

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

نزِلت من القطر | بيومي فؤاد يكشف اللحظات الأخيرة في حياة والدته

حقيقة خنافة فتحي عبد الوهاب ورانيا يوسف..فيديو

نتنياهو: هناك أقلية متطرفة مستعدة لتمزيق إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معمولى عمل بس ربنا بيحبنى..إطلالات مثيرة لـ هالة صدقى| إجرائها التوب الشفاف

حلويات رمضان.. طريقة تحضير الكنافة بخطوات بسيطة

القرص بـ 75 جنيها.. طريقة عمل الطعمية الكيرى على السحور

طعمية بـ المكسرات والكاجو .. طبق سحور يثير جدل رواد السوشيال

فيديو

عملات قيمتها اللآفات والشلن وصل 40 ألف جنيه

اتظلمت ومستحيل أمثل مع غادة عبد الرازق .. تصريحات صادمة لـ مي عمر في حبر سري

القوات المسلحة تعلن عودة الحياة لطبيعتها في شمال سيناء

صدمته سيارة. تفاصيل إصابة ابن بلوجر شهيره عمره 3 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ