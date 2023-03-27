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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بحضور نقيب الصحفيين..انهاء أزمة سداد مستحقات الزملاء أصحاب المعاشات بجريدة الوفد

صدى البلد

التقى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، بنقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة الكتاب الصحفيين هشام يونس ومحمد خراجة وأيمن عبدالمجيد ومحمود كامل ودعاء النجار وعبد الرؤوف خليفة، وذلك بحضور الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام والدكتور ياسر حسان أمين الصندوق، وعدد من الزملاء أصحاب المعاشات بالجريدة

واتفق رئيس الوفد مع نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس على البدء في حلول جذرية لمشكلة المستحقات المالية لأصحاب المعاشات، وتعهد الدكتور عبدالسند يمامة بتوفير مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه توزع على أصحاب المعاشات شهريا، وسيقوم بوضع ٥٠ ألف جنيه من ماله الخاص شهريا في المبلغ، وتعهد بتوفير المبلغ الباقي

وأعلن الدكتور عبدالسند يمامة عن استمرار علاوة غلاء المعيشة المقدرة ب ٣٠٠ جنيه وصرفها شهريا مع الرواتب.
وكان رئيس الوفد وفرها الشهر الماضي من ماله الخاص وكانت لمدة شهر واحد. وأكد على استمرارها بشكل دائم

وألغى الدكتور عبدالسند التحقيقات التي تم تحريكها ضد زميلين من الصحفيين، إكراما لوجود نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس

وأكد رئيس الوفد على صرف مبلغ ال ٢٠٠ ألف جنيه لأصحاب المعاشات الخميس القادم

كما دعا رئيس الوفد المكتب التنفيذي للوفد للانعقاد الخميس القادم الساعه الثانية بعد الظهر لبحث الأزمة المالية للجريدة بشكل عاجل

وأعلن نقيب الصحفيين عن تعليق الزملاء من أصحاب المعاشات لاعتصامهم وأكد علي شكر رئيس الوفد على الاستجابة والبدء في حلول عملية

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