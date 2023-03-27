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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رفض دعوى وقف قرار نزع ملكية 100 متر بجانب محور روض الفرج

صدى البلد

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المطالبة بوقف قرار رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 37 لسنة 2021، بنزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق اللازمة لحرم الطريق والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 مترًا بمحيط الجزيرة اللازم لتنفيذ منطقه الكورنيش.

الدعوى اختصمت رئيس هيئة المجتمعات ووزير الإسكان حملت الدعوى رقم 4498 لسنة 76 قضائية، واختصمت رئيس هيئة المجتمعات بصفته ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بصفته.

وذكر غانم صالح غانم المحامي في دعواه، أن قرار رئيس هيئة المجتمعات العمرانية مخالف للقانون والدستور.

رفض دعوى إنشاء مجتمع عمراني جديد
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق برفض الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد المحامي وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمع عمراني جديد في جزيرة الوراق .

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