شبانة: تصريح وزير الرياضة "مسطرة" لمحاسبة من يخرج عن النص

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تصريحات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خرج بتصريحات قوية بشأن معاقبة من سيتجاوز في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه بعد هذا التصريح يجب أن يكون بمثابة "مسطرة" لمحاسبة أي شخص يخرج عن النص.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "يجب أن يلتزم الجميع في الفترة المقبلة، وسنتابع كل الأمور من الآن".

وأضاف: "تصريحات خالد مرتجى أمين صندوق النادي الأهلي في الإذاعة، وبعض الناس بنوا على تصريحات وزير الرياضة، قاموا بـ (التلكيك) لمرتجي رغم أنها تصريحات عادية، ليخرج البعض ويقول لفظ شديد جدًا وهو لفظ (ازرداء الزمالك)، وقاموا بتقديم شكوى لوزارة الرياضة".

وتابع: "تحولت جملة خالد مرتجي بشأن فوز الزمالك ببطولات إفريقيا وقت غياب الأهلي، إلى (ازرداء)، وهذه الشكوى كانت مبنية على تصريحات وزير الرياضة".

وأكمل: "نتمنى بعد تصريحات وزير الرياضة أن يتم ضبط المشهد الرياضي وان تعود الروح الرياضية إلى الجميع بين المسئولين، كرة القدم ليست حروب وخناقات".

وأتم: "الجمهور المصري راقي للغاية، كنا نشاهد 90 ألف متفرج في استاد القاهرة خلال مباريات الأهلي والزمالك المحلية في بطولة الدوري المصري".