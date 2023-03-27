شبانة: نبيل الحلفاوي لم يقصد الإساءة للزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الفنان نبيل الحلفاوي لم يقصد الإساءة لنادي الزمالك مطلقا، بل أنه كان يطالب بوجود منافسة رياضية بين الناديين الكبيرين في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الفنان نبيل الحلفاوي نشر تويتة يطالب فيها بانقاذ الزمالك، وحتى لو كانت هناك مساندة من جانب الأهلي، لكنه نال انتقادات كبيرة من الجماهير، وفي اسبانيا ريال مدريد كان يرفض شكوى برشلونة، وحتى عندما قدم الشكوى تحت ضغط جماهيري لم يأخذ فيها خطوات جادة".

وأوضح "الحلفاوي لم يقصد الاستخفاف بالزمالك بل حاول ترسيخ مفاهيم اخلاقية محترمة، ويطالب بحل مشاكل الزمالك، وأن تكون هناك منافسة مرة آخرى".