عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: نبيل الحلفاوي لم يقصد الإساءة للزمالك

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الفنان نبيل الحلفاوي لم يقصد الإساءة لنادي الزمالك مطلقا، بل أنه كان يطالب بوجود منافسة رياضية بين الناديين الكبيرين في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الفنان نبيل الحلفاوي نشر تويتة يطالب فيها بانقاذ الزمالك، وحتى لو كانت هناك مساندة من جانب الأهلي، لكنه نال انتقادات كبيرة من الجماهير، وفي اسبانيا ريال مدريد كان يرفض شكوى برشلونة، وحتى عندما قدم الشكوى تحت ضغط جماهيري لم يأخذ فيها خطوات جادة".

وأوضح "الحلفاوي لم يقصد الاستخفاف بالزمالك بل حاول ترسيخ مفاهيم اخلاقية محترمة، ويطالب بحل مشاكل الزمالك، وأن تكون هناك منافسة مرة آخرى". 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد .. اللحظات الأولى لحادث المعتمرين المروع في السعودية

كاشفا المتسبب الحقيقي في الأزمة.. كهربا يوجه رسائل قوية لجماهير الأهلي والزمالك| تفاصيل مثيرة

5 سنوات و100 ألف جنيه غرامة| هل توقف العقوبات التلاعب بأسعار السجائر؟

استدرجها من قنا إلى القاهرة.. طالبة تهرب من فضيحة الصور لعلاقة تنهي براءتها

مصرع العشرات في حادث مروري لمعتمرين في السعودية | فيديو

تقلبات حادة..الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء

كولر يستبعد نجمي الفريق من قائمة الأهلي قبل مواجه الهلال

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة |شاهد

ترشيحاتنا

قبل مواجهة الهلال السوداني والأهلي .. وفاة والد حسين الشحات

حماة الوطن يثمن استجابة الرئيس لمقترح الإشراف القضائي: دلالة كبرى على متابعته الدقيقة

الوديعة قصيرة الأجل مقدما.. 5 بنوك تقدم عائدها في مارس 2023

الحوار الوطني يشيد باستجابة الرئيس السيسي حول مقترح الإشراف القضائي على الانتخابات

الحرية المصري: استجابة الرئيس لمقترح تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات دفعة لإنجاح الحوار

أحمد موسى عن عودة الحياة لطبيعتها بشمال سيناء: كإنك في إمبابة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة موجعة ضد المتسبب في انهيار الأخضر..جمع 40 مليار دولار وسقط في قبضة الشرطة

مذاق لذيذ.. طريقة تحضير الكيك بصوص الفراولة

طريقة عمل مقبلات رمضان .. وصفات سهلة

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من القهوة بعد الفطار؟

فيديو

نهاية مارس.. العالم الهولندي هوجربيتس يحذر من وقوع زلزال ويؤكد صحة توقعاته

نهي العمروسي: شوفت أحلي رقص بلدي فى السجن..وكانوا بيقولولي عنبر الاعدام عايزك

نهي العمروسي: شعرت بالصدمة بعد معرفتي بزواج ابنتي سرا..وأخطأت في تربيتها

سوهاجية تتفنن في ضبط خيانة زوجها مع سلفتها "مرات أخوه"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ