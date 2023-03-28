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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مطالبات بزيادة الأجور .. شلل تام في قطاعات النقل بألمانيا

إضراب في ألمانيا
إضراب في ألمانيا

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن إضراب يشل حركة قطاعات النقل والسكك الحديد في ألمانيا.

 

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وأوضح التقرير أن الاضرابات في قطاعات السكك الحديد والمطارات تطالب  بتحسين الأجور .

وتابع التقرير أن التحرك بالقطارات في ألمانيا بات مستحيلا وفرض على الكثيرين تغيير خطط سفرهم .

 واكمل التقرير أن  النقابات العمالية تطلب زيادة رواتب موظفي السكك الحديد والمطارات بنسبة تصل لـ 12.5 % لمواجهة التضخم .

 ولفت التقرير أن  النقابات العمالية في ألمانيا  تحذر من أن الشلل الذي أصيبت به البلاد ليس إلا بداية حال لم يتم التوصل لاتفاق حول زيادة الأجور .

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