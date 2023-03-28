مطالبات بزيادة الأجور .. شلل تام في قطاعات النقل بألمانيا

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن إضراب يشل حركة قطاعات النقل والسكك الحديد في ألمانيا.

وأوضح التقرير أن الاضرابات في قطاعات السكك الحديد والمطارات تطالب بتحسين الأجور .

وتابع التقرير أن التحرك بالقطارات في ألمانيا بات مستحيلا وفرض على الكثيرين تغيير خطط سفرهم .

واكمل التقرير أن النقابات العمالية تطلب زيادة رواتب موظفي السكك الحديد والمطارات بنسبة تصل لـ 12.5 % لمواجهة التضخم .

ولفت التقرير أن النقابات العمالية في ألمانيا تحذر من أن الشلل الذي أصيبت به البلاد ليس إلا بداية حال لم يتم التوصل لاتفاق حول زيادة الأجور .