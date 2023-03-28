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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الوديعة قصيرة الأجل مقدما.. 5 بنوك تقدم عائدها في مارس 2023

بنوك
بنوك

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن كيفية استثمار أموالهم بشكل آمن ويحقق أعلى عائد مادي، وذلك لضمان عدم خسارة قيمة الأموال بتخزينها دون تشغيلها.

وتقدم عدد من البنوك نوعا فريدا من الودائع المدفوعة مقدماً، والتي تعد فرصة في استثمار المدخرات، والتي تميز الودائع عن الشهادات، فتبدأ من أسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين وصولاً إلى عام، وذلك يمنح المستثمر فرصا أكبر للكسب بشكل سريع.

الودائع المصرفية 2023

وتنتمي الودائع إلى فئة المنتجات المصرفية قصيرة الأجل، وتناسب أصحاب المدخرات الراغبين في دورة رأس مال سريعة العائد، ممن يهتمون باعتبارات تقلبات سعر الصرف.

أسعار الفائدة في مارس بالبنوك 2023

  • وتقدم العديد من البنوك، الوديعة المدفوعة مقدماً،وفق جداول أسعار الفائدة المعلنة في مارس 2023،
  • وذلك بعد تحديث أسعار الفائدة في البنوك مطلع فبراير الماضي
  • وتثبيتها سعري الفائدة عند 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض
  • في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.

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1-وديعة بنك التعمير والإسكان

  • عائد وديعة بنك التعمير والإسكان المدفوعة مقدماً 4% بحد أدنى 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها
  •  لمدة تبدأ من أقل من شهر
  • وتصل لـ3 سنوات

2- وديعة البنك التجاري الدولي CIB

  • عائد وديعة البنك التجاري الدولي بين 3.89% و6.86% بحد أدنى 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها
  • وتبدأ من مدة شهر
  • حتى عام واحد

3- وديعة بنك القاهرة

  • عائد وديعة بنك القاهرة المدفوعة مقدماً لـ9.25% على المبالغ من 300 ألف جنيه ومضاعفات 100 ألف
  • ومدة الوديعة عام واحد
  • أو 6 أشهر
  • أو 3 أشهر
بنوك

4- وديعة المصرف المتحد

عائد الوديعة المدفوعة مقدماً من المصرف المتحد لـ7.5% بحد أدنى 20 ألف جنيه ومضاعفاتها

  •  وذلك لمدة 3شهور
  •  او6 شهور
  • او9 أشهر
  • اوعام واحد

5- وديعة البنك الأهلي اليوناني

  •  عائد وديعة البنك الأهلي اليوناني المدفوعة مقدماً 4.5% على المبالغ بحد أدنى 50 ألف جنيه
  •  ومضاعفات الـ5 آلاف جنيه
  •  لمدة 6 شهور 
  • أو عام.

وطرحت البنوك العاملة في السوق المحلية شهادات مرتفعة العائد تصل 25% الفترة الماضية، فيما بدأ بنكا الأهلي المصري ومصر، إيداع شهادة الـ18% في حسابات العملاء، بعد استحقاقها اعتباراً من الشهر الجاري.

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