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رئيس التحرير
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برلمان

حماة الوطن يثمن استجابة الرئيس لمقترح الإشراف القضائي: دلالة كبرى على متابعته الدقيقة

الدكتور عمرو سليمان
الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن

ثمن الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، استجابة الرئيس السيسي بشأن الموافقة علي مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني للإشراف القضائي الكامل علي عملية الانتخابات العامة في الدولة، معقبا “ سرعة في الاستجابة خلال وقت عرض هذه المقترحات في أقل من 24 ساعة” الأمر الذي يؤكد اهتمام الرئيس بكافة التفاصيل التي يتم طرحها بالحوار الوطني.

 

و أضاف “ سليمان” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن هذه الاستجابة تمتلك دلالة كبري علي المتابعة الدقيقة للرئيس السيسي لكافة الملفات والأمور التي تدور داخل أروقة الدولة، لافتا إلي أن الحوار الوطني بمثابة وسيلة لإحداث التفاهم السياسي وإيجاد بيئة سياسية صحية.

 

واستطرد الدكتور عمرو سليمان : السياسة ليست مجرد شعارات أو وعود رنانة بل هي منتج حقيقي علي أرض الواقع لذا نسعي إلي إعادة القدرة علي ممارسة السياسة بشكل منظم ومنضبط يتماشي مع مبادئ الجمهورية الجديدة.

 

و تابع : أثمن استجابة القيادة السياسية لكل ما يشغل أذهان المواطنين، خاصة مع وجود تعامل يتسم بالثقة والطمأنينة تجاه الشعب.

 

واختتم، “ الرئيس السيسي ضرب مثالا رائعا علي الموافقة على هذا المقترح في وقت قياسي” .

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