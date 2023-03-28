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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء.. الأرصاد تفجر مفاجأة.. بيومي فؤاد يفتح النار على السبكي| توك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددًا من الموضوعات الهامة والبارزة، نرصدها في التقرير التالي:

 

أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء
علق الإعلامي أحمد موسى، على إعلان وزير السياحة عن مجموعة من التسهيلات والتيسيرات الجديدة التي تقدمها مصر للحصول على التأشيرة السياحية.


تقلبات حادة..الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء
كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد  الجوية عن حالة الطقس ، اليوم ، الاثنين، قائلة :"  مازال هناك حالة من التذبذب الكبيرة في درجات الحرارة بين النهار والليل ، ناصحة المواطنين بعدم الانخداع بالدفء ، خلال فترة النهار ، وتغيير نوعية الملابس ، منوهة أنه مازال هناك انخفاضات متوقعة في الطقس مع نهاية الأسبوع.


أول تعليق من الرئيس الأمريكي على حادث "ناشفيل": كابوس أسود للمجتمع الأمريكي
علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على حادث إطلاق النار بمدينة ناشفيل، مؤكدا أن الحادث "كابوس أسود للمجتمع الأمريكي".


هل يمكن التنبؤ بالازلازل أو الحد منها؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل
قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن فريق المعهد حقق إنجازا عظيما بفوزه بالمركز الأول في مسابقة دولية عن توقع الزلازل حول العالم (AETA 2022)، التي نظمتها دولة الصين، بمشاركة 100 فريق من مختلف دول العالم.


"بلا استاذ بلا بتاع".. بيومي فؤاد يفتح النار علي السبكي لهذا السبب|فيديو
فتح الفنان بيومي فؤاد النار على محمد السبكي بسبب فيلم خاص به، قائلا "اللي حصل اني اديتله فيلم بتاعي وكان في ناس جامدين جدا عاوزين ينتجولي الفيلم دا وأنا فضلت محمد السبكي ورحت وديتهوله وبعد كده جاب المؤلفين ومضاهم واداهم فلوس قليلة وانا اديتهم فلوس من جيبي.. وبعد دا كله جاب محمود حميدة يمثل مكاني".


متجوّز على مراتك| حسن شاكوش يفقد أعصابه أمام بسمة وهبة بسبب شيخ العرافين
زعم شيخ العرافين، أن حسن شاكوش مغني المهرجانات متزوج بسيدة غير ريم طارق التي تزوج منها مؤخرا، وهي التي اشترت الكلب الذي أهداه إلى ريم، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج «العرافة»، على قناة «المحور»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والتي شهدت استضافة حسن شاكوش وزوجته ريم.


مشكلتي مع أشخاص | كهربا يوجّه رسالة قوية لجماهير الزمالك
وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة لجماهير نادي الزمالك قائلا “جمهور الزمالك انا بشكره وعمرى ما أزعلكوا، ومشكلتي مع أشخاص، وأي حاجة زعلتكوا مني متزعلوش،  مني، لأن أنا مشكلتي مع أشخاص”.


مشاعر قاسية في حياة فتحي عبد الوهاب.. فما هي؟
أكد الفنان فتحي عبد الوهاب، أن شعوره بعد فراق والدته، إحساس صعب التعبير عنه ببعض الكلمات، قائلا "مشاعر قاسية لا يمكن وصفها".


هل الإنسان مسير أم مخير؟ .. مفتي الجمهورية يجيب.. فيديو
رد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على سؤال هل الإنسان مسير أم مخير؟.

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "كل يوم فتوى"،، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هناك من الأمور ما هو مسير فيه بلا شك لا نستطيع أن نقول أنه مخير فيه، مثل حركة الجسم في داخل الإنسان لا يستطيع أن يقول أنه مخير فيها".

 

 

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