السعادة مهما يحصل.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن "المشروع الوطني للترجمة" كتاب (السعادة مهما يحصل.. "أقوال مضيئة لآرميل سيكس")، تأليف: روبير إيميري، ترجمة: عبير حمود.

تصميم الغلاف: عبد العزيز محمد.

يتناول الكتاب مفهوم السعادة من خلال حوار أجراه المؤلف مع آرميل سيكس التي فقدت ابنها الأصغر، ثم قررت أن تعطي لحياتها معنى وتحولت إلى شخصية معروفة عالمياً. يركّز الكتاب على قدرة الإنسان على تحويل المأساة إلى دافع لإعطاء الحياة معنى إيجابياً. إنها ترجمة فعلية لأقوال آرميل سيكس التي تعبر عن كيفية الوصول إلى السعادة عن طريق التفكير والتأمل الذي يوجه بالطريقة التي يكون فيها المرء بحالة التفكير السليم والتأمل الحر حالما يكون مسترخياً.

كتاب (السعادة مهما يحصل.. "أقوال مضيئة لآرميل سيكس")، تأليف: روبير إيميري، ترجمة: عبير حمود، يقع في 141 صفحة من القطع الكبير، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.