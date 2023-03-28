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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل مصرع 20 شخصا في حادث حافلة ركاب بالسعودية

الحافلة
الحافلة

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا يوضح تفاصيل مصرع 20 شخصا في حادث حافلة ركاب في جنوب غرب السعودية 

 

وقضى 20 شخصا وأصيب نحو 30 في حادث تعرّضت له حافلة ركاب كانت متّجهة إلى مدينة مكة، وفق الإعلام الرسمي السعودي الذي أشار إلى أن الحافلة اشتعلت فيها النيران إثر اصطدامها بأحد الجسور.


ووقع الحادث في عقبة شعار في شمال منطقة عسير الواقعة في جنوب غرب السعودية، وهو يسلّط الضوء على التحدّيات التي تواجهها المملكة على صعيد تأمين سلامة الوافدين إليها لأداء العمرة أو الحج.

 

ويأتي الحادث في الأسبوع الأول من شهر رمضان، وقبل أشهر قليلة من بدء موسم الحج.


وأفادت قناة الإخبارية التابعة للدولة بـ"وفاة 20 شخصا وإصابة 29 آخرين في حادث حافلة ركاب بعقبة شعار" في شمال منطقة عسير.


وأشارت القناة إلى أن الحادث وقع "بسبب تهوئة مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها".

السعودية غرب السعودية فضائية يورو نيوز مدينة مكة اخبار التوك شو

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