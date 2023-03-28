استجابة لشكوى الأهالي..سحب مياه الصرف الصحي بحي الريسة في العريش

تلقى مجلس مدينة العريش، محافظة شمال سيناء ، شكاوى من الأهالي بحي الريسة، وعليه تواصل رئيس المدينة بمدير شركة المياه والصرف الصحي لانهاء الأعمال .

ووجة وكيل الوزارة اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش تعليمات بتكليف رئيس منطقة خدمات حي الريسة بالعريش ، بالإشراف علي أعمال اصلاح وصيانة اعطال في خطوط المياه والصرف الصحي ،الناتجة عن الأعمال الجارية بالطريق الدولي العريش /رفح .

وقد تم الدفع بفريق العمل بمنطقة خدمات حي الريسة، لإصلاح الأعطال ،وكذا سيارة نافوري لعمل اللازم ، نحو عودة المرفق للخدمة وكسح المياه من امام عماره ١١ و١٢ و٢١ . تحت اشراف رئيسه الحي .

وقدم رئيس المدينة الشكر إلى الاطراف المشاركة وهي:

منطقه المياه والصرف والهيئة القوميه للمياه والصرف و ادارة الازمات في المشاركة في نزح المياه مع مرفق الصرف وذلك ضمن أولياء الأعمال في الاستجابه لشكاوي المواطنين.