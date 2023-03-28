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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لشكوى الأهالي..سحب مياه الصرف الصحي بحي الريسة في العريش

سحب مياه الصرف الصحي
سحب مياه الصرف الصحي - ارشيفية

تلقى مجلس مدينة العريش، محافظة شمال سيناء ،  شكاوى  من الأهالي بحي الريسة، وعليه تواصل رئيس المدينة بمدير شركة المياه والصرف الصحي لانهاء الأعمال .
ووجة وكيل الوزارة اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش تعليمات بتكليف رئيس منطقة خدمات حي الريسة بالعريش ،  بالإشراف علي أعمال اصلاح وصيانة اعطال في خطوط المياه والصرف الصحي ،الناتجة عن  الأعمال الجارية بالطريق الدولي العريش /رفح .

وقد  تم الدفع بفريق العمل بمنطقة خدمات حي الريسة،  لإصلاح الأعطال ،وكذا سيارة نافوري لعمل اللازم  ،  نحو عودة المرفق للخدمة وكسح المياه من امام عماره ١١ و١٢ و٢١  .   تحت اشراف رئيسه الحي .
وقدم رئيس المدينة الشكر إلى الاطراف المشاركة  وهي:
منطقه المياه والصرف والهيئة القوميه للمياه والصرف و ادارة الازمات في المشاركة في نزح المياه مع مرفق الصرف وذلك ضمن أولياء الأعمال في الاستجابه لشكاوي المواطنين.

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