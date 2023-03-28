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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة توضح خطة الدولة المصرية لتطوير قطاع السياحة|فيديو

السياحة| أرشيفية
السياحة| أرشيفية

أكدت الدكتورة، رانيا العدوي، الخبيرة السياحية، أن التسهيلات الجديدة لزيادة تدفق السائحين إلى مصر تُخدم على حلم 30 مليون سائح، لافتة إلى أن هذه التسهيلات أداة تؤكد مواكبة مصر للعصر الجديد والتطور التكنولوجي.
 

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وأضافت “العدوي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “ اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن هذه التسهيلات كان وراءها مجهود كبير من قبل الدولة المصرية خصوصًا من قبل وزراة الخارجية والجهات الأخرى المعنية، متابعة أن حركة الطيران والبنية التحتية في صعيد مصر شهدا تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية؛ ولكن هناك حاجة لمزيد من التطوير لاستيعاب التدفق السياحي خلال الفترة المقبلة.
 

وأشارت إلى أن هيئة تنشيط السياحة مطالبة بأن تقوم بحملات مكثفة في كافة الأسواق الرئيسية وذلك من أجل جذب شرائح أكثر.
 

السياحة صعيد مصر البنية التحتية حركة الطيران توك شو صدى البلد

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