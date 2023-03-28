عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فضل إخراج زكاة الفطر مبكرا عن موعدها .. محمد عماد يوضح

الواعظ محمد عماد
الواعظ محمد عماد

قال الشيخ محمد عماد، الواعظ الإسلامي، إن زكاة الفطر رسول الله فرضها على المسلمين على شهر رمضان، ووقت وجوبها في آخر أيام شهر رمضان.

 

وأضاف محمد عماد، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولي، أن الفقهاء أكدوا فكرة إخراج زكاة الفطر قبل شهر رمضان بيوم أو مع بداية شهر رمضان، متابعا: " اللي حابب يخرج زكاة الفطر في الوقت الحالي مباح وجائز".

 

واسترسل: زكاة الفطر ليست لمصلحة الفقير فقط، متابعا: رسول الله فرض زكاة الفطر لتطهير الصائم.


وناشد بضرورة إخراج زكاة الفطر يعمل على إكمال ما تم من النقصان خلال الصيام، مشددا على أنه إكمال للعبادة وإرساء قيم التكافل والكرامة بين المواطنين وبعضهم البعض.

زكاة الفطر شهر رمضان الفقهاء محمد عماد الواعظ الإسلامي التكافل اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

240 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار21 الآن 6 رمضان

الفراخ تتراجع عن 60 جنيها لأول مرة|انهيار أسعار الدواجن الآن والبانيه مفاجأة

بعد الحادث المروري المروع.. رسالة عاجلة من السعودية للمعتمرين

هدوء ما قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم ..أمطار وتقلبات

20 قرارا نهائيا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

بزيادة 15%.. السبت موعد صرف معاشات أبريل 2023| احسب هتقبض كام

كذب وافتراء.. خالد الغندور يثير الجدل بمنشور عن مباراة الأهلي والهلال

سورة بعد الفجر ثوابها يعادل قراءة القرآن كله 10 مرات وبها يستجاب الدعاء

ترشيحاتنا

الأرصاد: ارتفاع الحرارة مؤقت وعودة الانخفاض مجددا في هذا التوقيت

هل يجوز تجسيد شخصية الإمام الشافعي في الأعمال الدرامية؟.. خالد الجندي يجيب

الليلة.. الأهلي يواجه سموحة والزمالك يصطدم بالطلائع في ثاني جولات نصف نهائي دوري الطائرة

إجابة ثعبانية.. مدرب صن داونز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي معه لخلافة كولر

بطريقة سهلة وبسيطة.. اعرف كيف قدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر

أمن القاهرة يضبط المتهم بترويج منشطات مهربة جمركياً عبر "الفيس بوك"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حنان شوقي عن هالة صدقي : بلدوزر حطم كل واحد يوقف قصاده

بثمن زهيد.. طريقة عمل برسيل جل في البيت زي الجاهز

أمريكا.. دخول طالب العناية المركزة بعد اعتداء وحشي من زملائه

ترى جثتك فوقك.. تفاصيل مرعبة لمحاكاة الموت باستخدام الواقع الافتراضي

فيديو

لابس جاكيت حريمي.. تبادل السباب والاتهامات بين شذى وحسن شاكوش

نهاية مارس.. العالم الهولندي هوجربيتس يحذر من وقوع زلزال ويؤكد صحة توقعاته

نهي العمروسي: شوفت أحلي رقص بلدي فى السجن..وكانوا بيقولولي عنبر الاعدام عايزك

نهي العمروسي: شعرت بالصدمة بعد معرفتي بزواج ابنتي سرا..وأخطأت في تربيتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ