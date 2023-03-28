فضل إخراج زكاة الفطر مبكرا عن موعدها .. محمد عماد يوضح

قال الشيخ محمد عماد، الواعظ الإسلامي، إن زكاة الفطر رسول الله فرضها على المسلمين على شهر رمضان، ووقت وجوبها في آخر أيام شهر رمضان.

وأضاف محمد عماد، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولي، أن الفقهاء أكدوا فكرة إخراج زكاة الفطر قبل شهر رمضان بيوم أو مع بداية شهر رمضان، متابعا: " اللي حابب يخرج زكاة الفطر في الوقت الحالي مباح وجائز".

واسترسل: زكاة الفطر ليست لمصلحة الفقير فقط، متابعا: رسول الله فرض زكاة الفطر لتطهير الصائم.



وناشد بضرورة إخراج زكاة الفطر يعمل على إكمال ما تم من النقصان خلال الصيام، مشددا على أنه إكمال للعبادة وإرساء قيم التكافل والكرامة بين المواطنين وبعضهم البعض.